Padovan: "Poche squadre più forti del Napoli, arriverà in semifinale di Champions!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista.

A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: " Anche se il Napoli dovesse frenare ancora con l'Atalanta, non succederebbe nulla di grave. Il vantaggio in campionato è talmente grande che non dovrebbero correre tanti rischi. Quest'anno il Napoli ha vinto tante gare che pensava di pareggiare e questa che pensava di vincerla, invece, l'ha persa. Certo, rispondere con l'Atalanta sarebbe mandare un nuovo messaggio al campionato e alle altre. Il Napoli in Champions? Ho sempre detto dai tempi del girone che sarebbe arrivata tra le prime quattro, giungendo in semifinale. L'Eintracht a breve sarà spazzato via e non credo che ci saranno troppi problemi. Ai quarti molto dipenderà dai sorteggi. Non sono però molti gli avversari che sono più forti del Napoli in questa Champions League, forse 1 o 2 al massimo.

Attaccante Italia? C'è un problema numerico in vista di Italia-Inghilterra visti i tanti infortuni. E poi quando gioca, uno come Immobile ha difficoltà a riproporre in Nazionale la qualità che mostra con la Lazio. E poi gli altri che ci sono non ci aiutano e non si aiutano: penso a Kean e a Zaniolo, che hanno avuto problemi di carattere comportamentale e ad essere professionisti seri e competitivi. E poi c'è il problema che tanti allenatori non lanciano i giovani quando servono. Meret titolare in Nazionale? La titolarità di Donnarumma può essere messa in discussione, che viene da una serie di prestazioni negative, ma Mancini avrebbe dovuto sostituirlo già in passato. Non credo però metterà in discussione il posto di Donnarumma. Vicario e Meret sono due che stanno facendo bene e meriterebbero. Invece, su questo Mancini mi pare sordo: i tempi diranno che anche Donnarumma non è più intoccabile in questa Nazionale".