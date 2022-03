Padovan punta sul Milan: “Sarà avvantaggiato dal conoscere i risultati di Napoli e Inter”

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della prossima giornata di campionato

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della prossima giornata di campionato: “Se non accetti di avere la pressione addosso non meriti di vincere il campionato. Il Milan sarà avvantaggiato dal conoscere i risultati di Inter e Napoli. Poi gioca in casa, non credo che ci possano essere problemi. Poi ha entusiasmo, è lì davanti a tutti”.