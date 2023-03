Padovan punta sul Napoli: “Ha l'80% di possibilità di andare in finale di Champions”

Giancarlo Padovan, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato delle chance di vedere almeno una squadra italiana in finale di Champions League.

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato delle chance di vedere almeno una squadra italiana in finale di Champions League. Il giornalista tra le tre squadre italiane ai quarti è convinto che una su tutte può fare davvero bene: "L’80% delle possibilità. Secondo me la squadra più quotata è il Napoli. Però mi tengo questa percentuale anche se fosse una delle altre due perché in quella parte di tabellone ci sono tre italiane e una straniera che è il Benfica. Le possibilità sono tante però io dò 80% Napoli".