Padovan: "Serie A? Qualcuno si assumi la responsabilità, il Governo non vuole farlo"

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto sul tema dei controlli in Serie A nella trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21: "Se noi aspettiamo che il mondo si rimetta in moto col contagio zero sbagliamo. Il calcio aveva l'urgenza di fare i controlli prima di partire, fatto sta che i contagiati sono pochi. Qualcuno si deve assumere la responsabilità, il Governo non vuole farlo. Ci sono tanti settori che rischiano la morte oltre al calcio, non si può protrarre questa agonia all'infinito. Dobbiamo convivere col virus. Ci stiamo impedendo di vivere"