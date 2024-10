Padovan si sbilancia: "Con questo Spalletti al Mondiale ci andiamo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Spalletti è tornato, l’Italia è tornata e le cose coincidono. Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore duttile, sta facendo rendere al meglio i due esterni, di gran lunga i migliori giocatori della Nazionale e non si è inventato un Retegui che lotta su ogni palla, ma la scoperta la si deve a Mancini. Direi che ha trovato il coraggio di riproporre Tonali, rilanciare Ricci e i conti tornano. Dobbiamo aspettare per cantare vittoria, perché sarà tornare al Mondiale dopo gli ultimi due falliti. Io non ho nessun dubbio, per me ci andiamo, Spalletti e i giocatori sono una garanzia. La delusione grande è una garanzia di riscatto e di rivalsa, noi ci andremo e faremo anche bene. Rompo questa cortina di prudenza e dico che sono convinto sulla scorta delle prestazioni, della delusione, sono convinto per l’entusiasmo dei giocatori vogliosi di fare un passo alla volta.

Mondiale per Club e denuncia per le troppe partite giocate? Non credo avrà un risvolto importante, anche se sono contro i sindacati dei giocatori, anche se sono contro le società, contro alcune leghe, ormai la FIFA si è esposta tanto e troppo per tornare indietro. Sul fatto che si gioca troppo, è vero, ma ci sono anche tanti giocatori e penso che se qualcuno si infortuna, può essere sostituito e recuperato, non credo che il calcio possa fermarsi, ma rischia anche di morire di overdose".