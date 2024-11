Padovan sicuro: "Conte non sbaglia due gare di fila, non perderà a Milano"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista ed ex direttore di Tuttosport: "Inter-Napoli è una sfida scudetto, non lo deciderà ma il Napoli non la perde. Conte può sbagliare una partita, ma non ne sbaglia due. Sono convinto che la lotta Inter-Napoli proseguirà per tutto il campionato. Dopo Verona dissi che il Napoli lotterà per lo scudetto. Non è successo niente, non perde a Milano e lotterà per lo scudetto.

Lukaku? È in ritardo nella forma, non ha fatto la preparazione. È un giocatore pesante che domenica ha giocato in maniera monocorde, sempre spalle alla porta. Troppo poco. Metti Osimhen, giochi in profondità e l'Atalanta la buchi. Aspettiamo che Lukaku vada in forma e pensiamo che Antonio Conte ha tante soluzioni".