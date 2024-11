Padovano: "Con Ranieri tutti danno il 100%, ma a Napoli non sarà facile. Conte? Ecco cosa vuole"

Michele Padovano, ex attaccante del Napoli allenato da Claudio Ranieri, ha parlato del ritorno del tecnico alla Roma a Gianlucadimarzio.com: "Con Ranieri tutti danno il 100%, sono curioso di vedere la sua Roma, ma contro il Napoli di Conte non sarà facile.

Ranieri è la persona giusta al momento giusto. È una scelta che accontenta la piazza, poi conosce l’ambiente, è un ottimo allenatore e sono convinto che aiuterà il club a crescere. Il fatto che conosca l’ambiente Roma può aiutare a tenere in piedi la baracca. Credo che lui sia quello giusto anche per la sua grande esperienza. Ma mi aspetto che dia una svolta soprattutto a livello societario. Il club finora è stato assente a livello di comunicazione".

Aspetto comunicativo tra i punti di forza di Ranieri: "La conferenza stampa di presentazione è stata in linea col suo modo di essere e il suo carattere. È un uomo di personalità e ha già fatto capire alla proprietà che le scelte tecniche le farà lui e nessuno deve intromettersi. A Napoli non era successo che prendesse posizione così fortemente, ma è una persona intelligente e credo che si confronterà sempre col responsabile dell’area tecnica".

Il compito di Ranieri ora è portare la Roma fuori dalla crisi: "Deve mettere a posto la squadra perché ha qualche problema tecnico-tattico, avrà un bel lavoro da fare. Sono curioso di vedere come la disporrà tatticamente, perché ha preso molti gol e da quel punto di vista va sistemata. Conoscendolo, credo che adotterà il suo 4-4-2 storico. La prima cosa che vuole mettere a posto credo sia il rapporto tra tifoseria e squadra. Infatti, ha chiesto di non fischiare i giocatori. Lui è uno che tiene molto ai giocatori di esperienza e vuole sicuramente recuperare quelli che in questo momento sono fischiati, come Pellegrini, Cristante e Mancini. Credo proprio che abbia lavorato innanzitutto su questo".

Su Conte, su compagno di squadra alla Juventus: "Conte ha risolto gran parte dei problemi che c'erano. La stessa squadra che l’anno scorso non si è qualificata per le coppe oggi è prima in classifica e credo che voglia rimanerci il più a lungo possibile. Conoscendolo, questa è una partita che vuole vincere. Penso che il Napoli sia propositivo e che farà la partita, ma la Roma sarà molto attenta a non subire gol".