Padovano consiglia la Juve: "Prendi Lucca! Ha tutto per essere un vero 9"

Michele Padovano, ex attaccante tra le altre della Juventus, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del momento dei bianconeri e del calciomercato: "Secondo me David è anche forte. Vlahovic? C'entrava il carattere, ma anche le sue caratteristiche avevano un peso. E poi si è infortunato. David ha segnato 100 gol in 5 anni, ma sembra che alla Juve non riesca a dimostrare le sue doti. Calciare un rigore così dimostra paura. La partita si poteva vincere comunque, Spalletti sta facendo un buon lavoro".

Padovano fa un nome dal Napoli per il calciomercato della Juventus: "Non mi stupirei se si guardassero attorno, sapendo però benissimo che a gennaio trovi quel che c'è. Lorenzo Lucca, non è riuscito a entrare nei meccanismi di Conte, sarebbe una scommessa e ha tutte le caratteristiche per essere un vero numero nove. Pellegrino o Dovbyk? Pellegrino dà il 150%, ed è quello che cercano gli addetti ai lavori".