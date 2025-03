Podcast Paganin: “Difficile tenere il ritmo dell’Inter. Prossime 2 fondamentali per il Napoli”

A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Corsa Scudetto, ci può essere ora la fuga dell'Inter?

"Le chiavi sono le due gare che ha il Napoli, ossia Milan e Bologna. Perché viene da una striscia positiva ma con non troppi punti portati a casa. Ho visto che stanno recuperando tutti piano piano, ma c'è di fatto che hanno dato una dimostrazione di forza a Bergamo. Strano come l'Atalanta non crei difficoltà all'Inter però".

Contro l'Atalanta Acerbi si è dimostrato ancora un grande difensore centrale:

"Sì, ma al netto delle prestazioni singole le difficoltà dell'Inter sono state di riuscire a prolungare una certa continuità. E' un campionato che va a fasi alterne, lo stiamo vedendo, l'impressione che ho è che ora per le altre sarà complicato tenere il passo dell'Inter, ora che è tornata in forma. Il non creare il gap è dovuto al fatto che l'Inter non ha fatto l'Inter. Ora ha due marce in più rispetto agli altri. Per un periodo non ha avuto gli esterni in forma, Calhanoglu in calo, ma sono stati bravi a rimanere lì facendo di necessità virtù".

Napoli, ultime 7 partite solo 8 punti. Per riattivare la squadra come si fa?

"L'impressione è che abbia un indice di pericolosità maggiore col 4-3-3, ma Conte sa perché va avanti col 3-5-2. Servono 6 punti ora, anche per un fattore di autostima. Ha bisogno di vincere queste due gare importanti e rimanere agganciati all'Inter. Pericolosa di più la trasferta di Bologna, che è una bellissima squadra da vedere. Il Milan va sull'ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l'autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c'è con l'Inter".

Che sensazioni ha su Motta alla Juventus?

"Hai l'impressione di una squadra senz'anima, ed è una delle cose più brutte per un club come la Juve. Vedendo queste due gare è difficile che possa ambire al quarto posto. Cambiare la guida tecnica è il modo più semplice per dare lo scossone. E bisogna stare attenti al Bologna e anche alla Roma, che è arrivata".