Paganin: "Rrahmani ottimo difensore, ma la piazza napoletana è diversa da Verona"

Massimo Paganin, ex difensore e opinionista sportiva, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani è un buonissimo calciatore, ma dovrà dimostrare in una piazza diversa dall'Hellas Verona, che in questo momento di certo non è come quella di Napoli. Nonostante giochi in una difesa a tre, credo che possa modificare la sua posizione, essendo giovane. E' un ottimo giocatore, di prospettiva, ma eleva anche la qualità media attuale della squadra. Il Napoli si è assicurato un ottimo difensore, considerando che ne ha già di ottimi".