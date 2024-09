Paganin: "Scudetto? Il Napoli può fare benissimo: ha due vantaggi..."

Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com tra i vari temi ha parlato della lotta scudetto.

La classifica è cortissima. Sarà un campionato combattuto, in controtendenza rispetto agli ultimi, o è solo un'impressione iniziale?

"È un campionato anomalo rispetto agli ultimi che abbiamo vissuto, anzitutto perché ci sono molte più partite da giocare. La nuova Champions prevede due partite in più e magari anche altre due per chi farà gli spareggi; poi ci sono la Supercoppa a gennaio, la Coppa Italia, la Nations League. A differenza degli altri anni, dove le altre hanno faticato a tenere il passo di chi era partito, al momento mi sembra più equilibrato: non si è ancora vista, né nel gioco né nell'intensità, una squadra che possa essere nettamente superiore alle altre. Però bisogna aspettare un po' perché i tanti impegni possono influenzare: credo che una prima valutazione si potrà fare dopo le prossime sue soste. Bisogna capire cosa potrà fare la Juventus; bisognerà vedere se il derby ha cancellato tutte le difficoltà del Milan; la Roma ha cambiato allenatore e come qualità della rosa può dire la sua, anche se parte indietro; il Napoli con Conte è una squadra che può fare benissimo, vista la bravura del suo allenatore e la possibilità di gestire la settimana completa. È presto per dirlo, ma credo che fino alla fine almeno tre squadre si giocheranno lo scudetto".