Palanca: "Filosofia del calcio stravolta, si fischiano rigori anche quando sono fesserie"

"Ritorno di Ranieri a Catanzaro? L’ho sentito, non tornerà a Catanzaro".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Massimo Palanca: "Gol di Pulisic? Bel gol, ma non ha tirato in porta. La rete è stata frutto di un cross. Nessuno tira più gli angoli verso la porta, forse a causa degli schemi che preparano durante la settimana nel corso degli allenamenti.

I giocatori non sanno più calciare. L’uomo sul secondo palo non lo mettono neanche più, Durante la settimana parlavo sempre con i portieri per capire quali traiettorie li avrebbe messi più in difficoltà. Oggi i tempi sono cambiati.

Il calcio è uno sport di contatto. La filosofia del calcio è stata completamente stravolta nei tempi moderni. Molti giocatori appena entrano in area cercano il contatto per procurarsi il calcio di rigore. C’è troppa esagerazione quando si fischiano i falli, anche quando sono delle fesserie.

Ritorno di Ranieri a Catanzaro? L’ho sentito, non tornerà a Catanzaro. Se ci dovesse essere la possibilità di andare in una squadra con un progetto come una nazionale allora prenderebbe in considerazione l'offerta. Lui è andato a Cagliari per una questione di cuore. Voleva iniziare e finire lì la carriera».