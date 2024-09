Palermo, l'ex vicepres. consiglia i tifosi: "ADL grande presidente, tenetevelo stretto"

vedi letture

Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calcio di oggi purtroppo ci porta a proprietà di fondi di investimento o gruppi arabi. Con Zamparini c’era la passione e l’amore per la città, è stato 17 anni presidente dei rosanero ed è un vero e proprio record di longevità.

De Laurentiis forse ha avuto qualche contestazione di troppo, ma è un personaggio di spessore, tenetevelo stretto che è un gran presidente ed a prescindere dall’anno scorso ha sempre fatto bene e comunque quest’anno è ripartito alla grande. Conte è l’immagine perfetta per la piazza di Napoli che vive di grande entusiasmo. Allenatore che riesce sempre a far bene e per lui Napoli è perfetta. Il calciomercato in azione durante il campionato è una follia. Il caso Osimhen lo testimonia, spesso sono nelle mani di procuratori che pensano solo al loro interesse e non della società. Osimhen non doveva mai lasciare una piazza come Napoli, la proprietà del Napoli pensava di averlo già ceduto ed invece non era vero. Il giocatore è fortissimo e non credevo andasse a giocare in Turchia”.