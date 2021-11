Palmeri a valanga su Allegri: "La sua Juve gioca a nulla da 4 mesi"

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, attacca così la Juventus di Massimiliano Allegri: "Di cosa vi stupite? Di questo 4-0 del Chelsea?! Ma cosa altro pensavate ci fosse da aspettarsi con una Juventus che gioca a nulla da 4 mesi, cioè da quando Allegri è al lavoro? Solo facendosi traviare dal risultato si potevano confondere delle grandi sfangate della Juve con qualsiasi altra cosa. Prendete la vittoria con la Lazio: vinci 0-2 a Roma, dunque nessuno dice niente, anzi gran complimenti per la mentalità da grande squadra.

Ma per favore: la Lazio non è riuscita a piazzare un uomo che fosse uno in area, si è fatta due rigori da sola, è riuscita a mettere cross dentro per Pedro marcato da Bonucci e de Ligt, e pure così anzi ha imbastito un gioco apprezzabile. Allegri invece non è riuscito a far fare una azione degna di nota, proprio una squadra che gioca al ribasso per forma mentis, e quando vai allo Stamford (contro un Chelsea piagato da infortuni) il 4-0 è davvero la parte più leggera dello schiaffo, perché il resto è scioccante: la Juventus non è una formazione derelitta in caduta libera, la cosa più grave è che i bianconeri svolgono esattamente quello che Allegri chiede loro. Davvero, una grande squadra che per scelta abbia una mentalità simile non si vedeva dagli anni Settanta…