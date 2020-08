Palmeri: "Bravo De Laurentiis a prendere Osimhen quando ancora si stava giocando..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del particolare mercato che ci sarà quest'anno: "E' stata una stagione travagliata e lunga per l'emergenza Covid. Per il Napoli la scorsa stagione è finita l'8 agosto, ricordiamo che il campionato riprende già il 19 settembre e il mercato finisce il 5 ottobre. Siamo abituati a cominciare il campionato col mercato ancora aperto, ma il problema è che la stagione precedente è finita col mercato già in atto e con la coda delle coppe europee ancora in corso. In questa situazione difficile è stato bravo De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha anticipato le mosse e ha preso Osimhen con ancora la palla in movimento"