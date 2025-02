Palmeri: "Conte scontento? Lo conosciamo. Se non fa saltare il banco c'è un motivo"

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ai microfoni di Tele A ha parlato della posizione di Antonio Conte relativa ai movimenti del Napoli in questa finestra di mercato: "Conte scontento? Lo conosciamo. Non fa saltare il banco ora, rispetto a quanto ha fatto in carriera in estate, perché forse tiene a cuore il progetto e teme ripercussioni, magari la squadra potrebbe perdere il focus. In estate invece ricordate prima di Verona. Angelino? Non cambia nulla. Sarebbe cambiato molto con la vittoria del Napoli. Non ti dico finita perché manca ancora molto, ma quando Conte prende il vantaggio lo sappiamo che poi non lo prende più nessuno. Occhio a giovedì perché la Fiorentina è in ripresa".

