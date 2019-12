Palmeri: "Di Sarri non è rimasto niente. Non sceglie, non dà idee e non c'è gioco"

Nel suo solito editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista di Bein Sport, Tancredi Palmeri, ha dedicato un passaggio anche a Maurizio Sarri: "Babbo Natale, regala a Maurizio Sarri quello che teoricamente doveva già avere. La chiarezza del progetto, la forza di imporre le sue idee. Quella che teoricamente era la sua unica vera forza quando era al Napoli, ma in questi due anni a forza di ripetergli “eh per guidare una grande squadra però bisogna saper smussare i propri angoli” lui è finito per smussarsi tutto e non si capisce più cosa sia.

La Juventus gioca a niente da quattro mesi, non c’è un ordine di gerarchie, non c’è una scelta di uomini, difendi de Ligt per due mesi dicendo che sono gli altri cattivoni a criticarlo, e poi appena Demiral ti gira normalmente non vedi l’ora di promuoverlo titolare al posto dell’olandese. Al subcomandante Maurizio Sarri per ora è rimasto solo il prefisso a forza di starsene sott’acqua e non poter reagire e dire quello che vuole, sostituire chi vuole sostituire, torchiare a dare di più chi vuole torchiare. Portagli un po’ di chiarezza con diritto di riscatto, Babbo Natale. Perché va bene tutto, si può anche perdere (davvero, si può, spiegatelo anche a Paratici e Nedved): ma sentirsi dare dell’imitatore e usurpatore di Allegri, per Sarri proprio non si può…".