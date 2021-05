Palmeri: "Domenica Juric potrebbe tornare in corsa per il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sports: "Se il Napoli dovesse scegliere davvero Allegri, non si può pensare di risparmiare. Quando si sceglie un allenatore top il problema dei soldi non può esistere.

Rinnovo di Insigne? Poteva essere gestito meglio dalla società, è giusto che il Napoli gli riconosca il suo valore dopo quest’annata. Se fosse De Laurentis gli darei quel milione in più.

De Paul al Napoli? Vale almeno 35mln, con la Champions il Napoli si può permettere un solo colpo da 40mln o 2 da 20. Oppure se si deciderà di piazzare Koulibaly allora si potrà investire su più giocatori.

Juric? Poteva essere l’alternativa sulla panchina del Napoli nel caso di Europa League. Teoricamente potrebbe giocare per il proprio posto di lavoro, se infatti dovesse fare punti al Maradona potrebbe estromettere il Napoli dalla Champions e tornare in corsa per la panchina. Farei attenzione a considerare la partita come già vinta”.