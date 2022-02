Palmeri: "Inter, ora arriva il difficile: rischia di non raccogliere più di 10 punti"

Nel suo editoriale per Tmw, Tancredi Palmeri si è soffermato sull'Inter, prossima avversaria del Napoli: "L’Inter ha dominato il Milan, non ha rischiato nulla nei 30 minuti di controllo della partita del Secondo Tempo, solo che il controllo con un gol di vantaggio nel derby contro la tua rivale scudetto proprio non potevi permettertelo, e allora ecco che pur immeritata la sconfitta sul piano del gioco eppure diventa logica, se le cose ti girano male.

Contro la Roma però le cose sono state diverse: l’Inter ha vinto ma non ha controllato, e soprattutto per larghe parti della partita non è stata lei a condurre il gioco, ma piuttosto è andata di rimessa; uguale a quanto successo contro il Milan, ma con la differenza che lì nel Primo Tempo aveva spinto come un’ossessa, qua invece semplicemente è sembrata essere costretta a riprendere fiato. E per quanto possa essere normale, semplicemente all’Inter di Inzaghi in stagione non era mai capitato. Significa qualcosa? Forse si comincia a sentire la fatica: non solo atletica, ma proprio psicologica. Perché l’Inter, differentemente ad esempio dalla Juventus, è una squadra che per vincere ha sempre bisogno di giocare bene: non può permettersi di speculare e gestire.

E adesso viene il difficile, anzi è già venuto: dal derby al 20 marzo, ovvero fino alla prossima pausa di campionato che precede Juventus-Inter, i nerazzurri rischiano di non raccogliere più di una decina di punti. Nell’ordine giocherà con: Napoli fuori, Liverpool in Champions, Sassuolo, Genoa fuori, semifinale con Milan/Lazio, Salernitana, ancora Liverpool, Torino fuori, Fiorentina. Dei punti si disperderanno, mentre si attende tremando il responso per Bastoni".