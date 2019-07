Palmeri: "James-Napoli, c'è anche la mano di Ospina. Tutte le parti disposte positivamente..."

Queste le parole del giornalista di BeIn Sport Tancredi Palmeri, che ha parlato anche di Napoli nel corso del suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb: "Come lavora il Napoli che ha fatto tutti i passi che deve fare con James Rodriguez, la famiglia e gli agenti, grazie anche al lavoro di basista che ha intrapreso Ospina. Non è ancora fatta però, manca la definizione della formula con il Real Madrid (che concederebbe solo dei parametri ovvii per il riscatto) e manca l’accordo finale sui diritti d’immagine, anche se in questo secondo caso è semplicemente un processo a tappe fisiologico, e non una distanza come ancora esiste con il Real Madrid. Ma tutte e tre le parti sono disposte positivamente, e il disturbo dell’Atletico per ora è stato solo una richiesta di informazioni. E’ un colpo importante James Rodriguez, e per le cose importanti ci vuole il tempo necessario…".