Palmeri: "Napoli in crescita, rischia seriamente di mettere il muso davanti all’Inter"

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri si è soffermato sul Napoli: "Squadra in crescita, infortunati in rientro, niente Coppa Italia, scontro pesante con il Barcellona ma lì potrebbe finire la sua Europa, ha in serie: Inter, Barcellona fuori, Cagliari fuori, Barcellona di nuovo, Lazio fuori, Milan, Verona fuori e Udinese. Rischia seriamente di mettere il muso davanti all’Inter".