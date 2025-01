Palmeri: “Se non arriverà il sostituto di Kvara, Conte appiccia tutte cose!”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia: “Caso Kvara? A me risultava che tutte le parti sarebbero andate in quel senso, quello che non era certo era il via libera di Conte. Il mister è molto cocciuto ma non è uno stupido, quando ha capito che il georgiano era irremovibile allora ha dato il via libera. Il Napoli ha offerto il rinnovo a 6 milioni quando i buoi erano ormai scappati, dopo 3 anni nei quali Kvara è rimasto fermo al primo contratto, le tempistiche sono state sbagliate.

Garnacho? C’è apertura sia da parte del calciatore che da parte del club. C’è differenza di valutazione tra i club, lo United non accetterebbe meno di 60, gli azzurri sono fermi a 40 e non è detto che si possa trovare accordo a metà strada, nonostante il Fair Play finanziario che impone agli inglese maggior rigore. Il giocatore inoltre, non ha detto ai Red Devils di voler partire, non ha ancora preso una decisione in quel senso. E intanto Kvara lo perdi: Conte per ora è stato quieto, ma se non arriva il sostituto appiccia tutte cose“! (ride, ndr)

Il Napoli è ancora favorito? Dico di sì anche senza sapere il sostituto di Kvara, perché la squadra non ha le coppe. A ottobre già vedevo i chiari di luna: era primo giocando male e mi dicevo non potrà sempre andare così, a un certo punto farà bene ed oggi in effetti sta andando così. Se l’Inter non avesse le coppe direi i nerazzurri“.