Palmeri svela: "Ibrahimovic vuole tornare in Italia e può ridursi l'ingaggio, ecco cosa chiede"

Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport, interviene a TMW Radio durante la "Linea Diretta". Tanti i temi trattati a partire da Ibrahimovic: "Ho avuto modo di incontrare Ibra in Russia per i Mondiali. E' una persona simpatica e disponibile e non uno che se la tira. Mentre l'immagine che si è creato è diventata una caricatura. Rischia di cadere nel patetico. Ibra vuole tornare in Italia e può ridursi l'ingaggio, però con un contratto minimo di un anno e mezzo. Napoli, Milan e anche Inter, per certi versi, sono destinazioni verosimili".