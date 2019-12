Pam, la super tifosa azzurra che si tatua sul corpo la maglia del Napoli

Tifosa del Napoli e bomba sexy, sosia di Pamela Anderson per tutti è Pam. Nata in Campania, cresciuta in Romagna e ora romana di adozione la bella e bionda da Pam è diventata una famosa Dj che allieta feste e serate dance. Tifosissima del Napoli, tra i sogni del cassetto quello di condurre una trasmissione sportiva dedicata agli azzurri e non solo. Pam da sempre è stata la sosia della famosa bagnina di Baywatch, omaggiata dall’artista D’Auria di una simpatica statuina nel presepe con tanto di maglia azzurra. “Il mio amore per il calcio nasce grazie al Napoli, la squadra del mio cuore. Ho partecipato a diverse trasmissioni sportive dedicata agli azzurri e in questi giorni ho fatto questo nuovo servizio fotografico con la maglia azzurra disegnata sul mio corpo”. Il bodypainting in azzurro regala a Pam una luce veramente bella e esalta le sue magnifiche forme. Insomma un a bomba sexy tutta azzurra. Ma Pam non è solo curve ma tanto fascino e tanta voglia di farsi conoscere anche per il suo talento musicale ma anche comunicativo. Pam è tornata sul palcoscenico partenopeo in questi giorni con tanti momenti dedicati alla bellezza e presto sarà ospite della trasmissione televisiva Club Napoli Allnews su Teleclubitalia Canale 98. Pam, Beatrice Rocco all’anagrafe, potrebbe sbarcare anche su canali nazionali a breve e lo farà da tifosa del Napoli. “Non dimentico le mie origini mai e soprattutto adoro il mio Napoli e dovunque andrò lo difenderò”.