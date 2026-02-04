Panchina d'Oro a Roma, Biasin: "Ci si è dimenticati di Ranieri e Inzaghi"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla della scelta di assegnare ad Antonio Conte la Panchina d'Oro: "Antonio Conte da Lecce ha vinto la Panchina d’Oro, riconoscimento assegnato dai colleghi al tecnico migliore della stagione. Ha battuto Gasperini e Fabregas. Premio meritatissimo, va detto. Ma poi ci sono delle dimenticanze.

Ci si è dimenticati di Claudio Ranieri, autore di un miracolo con la Roma. Ci si è dimenticati di Simone Inzaghi, bastonato nella finale di Champions ma capace di arrivarci per la seconda volta in tre anni dopo aver battuto Bayern e Barcellona. Se lo sono dimenticati, come se fosse la cosa più banale del mondo. Siamo fatti così (ovvero male)".