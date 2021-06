Papà Reina: "Felice di riavere Sarri, insieme al Napoli sono stati bene"

Miguel Reina, papà di Pepe Reina, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' molto contento di poter essere allenato di nuovo da Sarri. Ci è stato bene al Napoli, Maurizio conosce bene le caratteristiche di Pepe e faranno bene alla Lazio. Nazionale? E' orgoglioso di aver fatto parte della Spagna più forte della storia, ma adesso è il momento di lasciar spazio ai portieri più giovani. Non perché non possa dare ancora molto alla Roja, ma è semplicemente il tempo di un cambio generazionale".