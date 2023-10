Papin su Garcia: "E' capace di trovare la soluzione giusta, ma ci vuole tempo e chi te lo concede"

TuttoNapoli.net

L'ex attaccante fra le tante di Olympique Marsiglia e Milan, Jean-Pierre Papin, ha parlato in zona mista a margine del 'Festival dello Sport' di Trento. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tmw: "Io seguo tutte le mie ex squadre. Ogni settimana so che cos'ha fatto il Milan, contro chi ha giocato... Ho il privilegio di parlare spesso con Giroud, quindi so tutto (ride, ndr)".

Come vede mister Gattuso al Marsiglia?

"Ha già portato la sua grinta e la sua esperienza nonostante un inizio difficile, rappresenta la scelta giusta per il Marsiglia dal mio punto di vista".

Si aspettava queste difficoltà al Napoli per mister Rudi Garcia?

"Nel calcio ci vuole tempo. Se ti danno il tempo, puoi fare delle grandi cose. Se dopo due mesi inizi a discutere sulle scelte e sulla maniera di giocare... Il calcio è così, lo sappiamo tutti. Se dai tempo all'allenatore, lui è capace di trovare la soluzione giusta. Ma devi trovare chi te lo concede".

Chiosa sull'ex allenatore del Marsiglia, Igor Tudor. Le è piaciuto il suo stile?

"Tudor gioca molto sulla fisicità e sulla pressione alta, con noi ha funzionato. Secondo me è un grande, al Marsiglia ha fatto un buon lavoro".