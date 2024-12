Papu Gomez: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli, tornerò a giocare in Italia o Spagna"

L'ex Atalanta Papu Gomez, attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Tele Lombardia: “Tornerò a giocare in Italia o in Spagna. Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter”.