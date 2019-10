Pardo: "Mi aspetto qualcosa di più da Ancelotti. Insigne? Importante ma non imprescindibile"

Pierluigi Pardo, commentatore Dazn, è intervenuto a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte, queste le sue parole: "Nel Napoli c'è qualcosa che non va, è mancato un po di furore agonistico nelle ultime uscite. La partita col Torino mi sorprende anche se c'era un rigore per il Napoli ma credo che il pareggio sia stato il risultato giusto.



Ancelotti? Ancelotti ha sempre saputo gestire grandi squadre e grandi giocatori. Mi aspetto qualcosa di più dal tecnico emiliano, il Napoli fa bene a tenerselo molto stretto. Alla fine dell'anno si faranno le corrette valutazioni ma ora siamo solo alla settima giornata. E' inutile nasconderlo che al Napoli in campionato manca qualche punto ma da qui a dire di esonerare Ancelotti ne passa.



Insigne e Lozano? Insigne è un giocatore importante per il Napoli ma non imprescindibile. Lozano è stato un giocatore voluto con forza che sta attraversando una crisi di crescita in un ambiente nuovo. Sono due giocatori da cui è lecito aspettarsi che facciano la differenza.



Insigne con l'Italia? Dipende Mancini con che modulo giocherà. Il 4-4-2 non è il giusto modulo per il capitano azzurro ma ad esempio con il Liverpool il risultato è arrivato lo stesso. Ancelotti ha l'obiettivo di mettere sempre in campo la maggiore qualità tecnica aldilà della tattica".