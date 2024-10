Pardo: "Sono pazzo di Lukaku, in Italia è dominante!"

vedi letture

Il telecronista Pierluigi Pardo, intervenuto al Podcast Calcio Selvaggio, ha così parlato del Napoli e del lavoro di Conte: "Parliamo di un allenatore decisivo nel breve e per ora ci sta riuscendo. Sono pazzo di Lukaku. Parolo mi ha confidato che nel 2015 Conte faceva vedere le clip di Lukaku alla squadra dicendo che era questo l'attaccante che gli piaceva. Per me in Italia è dominante. Perfetto per il Napoli. Non è bollito. Non è nella sua miglior condizione fisica. Ricordiamo che alla Roma ha fatto 21 gol senza fare preparazione dopo essersi allenato da solo in estate, come quest'anno. Confido molto in Antonio Conte".