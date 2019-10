Parisi elogia Lozano: "Ha grandi qualità, Ancelotti gli deve dare fiducia"

Il procuratore sportivo Fabio Parisi, è intervenuto ai microfoni di Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "In Champions ogni partita non è mai facile. Il Salisburgo è una squadra ben organizzata, forte e con un bellissimo stadio. Il Napoli ha un tasso tecnico superiore ma a volte non basta. Bisogna preparare bene la partita e trarre esperienza dal passo falso contro il Genk.



Lozano? Sono convinto che si affermerà in Italia. E' un giocatore con grandi qualità che ha fatto bene in Olanda. C'è una questione di ambientamento, deve avere un attimo di fiducia dall'allenatore. Se giocherà con continuità si potrà esprimere sui livelli che hanno portato il Napoli a prenderlo.



Posizione del messicano? E' un giocatore eclettico che gioca d'avanti. E' un attaccante che sa finalizzare. Per il calcio italiano è un'esterno con grandissime qualità, fa un po' fatica se deve fare il falso nueve".