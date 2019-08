Parisi: "Icardi? Rischiano tutti i club ed anche lui che la domenica potrebbe andare in vacanza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente e intermediario Fabio Parisi: "In questo finale di mercato tutto può finire bene, ma qualcuno può restare anche col cerino in mano. Per Icardi l'Inter potrebbe non monetizzare o il giocatore farsi bei weekend lontano dal campo. Nessuno fa la prima mossa, di solito chi la fa per primo poi rischia di spendere di più".