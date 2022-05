Parisi: “Il Napoli non vuole cedere i suoi campioni, ma se arrivano delle offerte si valutano”

"Se ci saranno offerte per grandi giocatori come Osimhen poi si troverà il modo di rimpiazzarlo".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Parisi, agente FIFA.

Credi che il Napoli debba intervenire sul mercato in qualche zona di campo in particolare?

"No, alla fine si è giocato lo Scudetto fino a buona parte del campionato. Dovrà cogliere le occasioni. Se ci saranno offerte per grandi giocatori come Osimhen poi si troverà il modo di rimpiazzarlo. Il Napoli non vuole cedere i suoi campioni, poi è chiaro che se arrivano delle offerte si valutano".