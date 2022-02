"Parla di Napoli, Juve e Real come un maestro di scuola", l'allenatore elogia Higuain

Phil Neville ha elogiato Gonzalo Higuain nella conferenza organizzata dalla MLS in vista dell'inizio della nuova stagione: "Gonzalo è un giocatore che ha giocato ai massimi livelli, dal Real Madrid alla Juventus, e non ha mai saltato un allenamento con noi. L'altro giorno negli spogliatoi aveva al suo fianco tanti giovani che gli chiedevano consigli e lui raccontava le sue esperienze al Real, alla Juventus, al Napoli. Era come un maestro con i bambini a scuola. Se riusciremo a fare meglio, sarà merito suo", ha detto il tecnico dell'Inter Miami.