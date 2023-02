Parla la tifosa protagonista del siparietto con Osimhen: "Ho dimenticato di chiedere una cosa a Victor"

Elena, la tifosa dello Spezia colpita da Osimhen con una pallonata, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per raccontare l’accaduto.





"Quel pallone è arrivato all’improvviso e mi ha colpita. Poi è arrivata la sorpresa: Osimhen è arrivato in curva. È stato davvero molto gentile, si è scusato, si è sincerato delle mie condizioni e poi è andato via. È stato incredibile. Mio cognato è tifoso del Napoli, dovevo chiedergli una maglia del Napoli per lui".