Parlato chiude il caso: "Nulla da giustificarmi! Solidarietà non solo da Napoli, basta come risposta"

vedi letture

Il giornalista Manuel Parlato, tramite un video sul suo canale YouTube, ha ribadito la sua posizione sull'episodio accaduto a Sportitalia chiudendo definitivamente la questione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono stati giorni molto particolari, però vi voglio ringraziare per la solidarietà.

La cosa che mi ha colpito è che mi è arrivata solidarietà non solo dalla mia città, Napoli, ma anche da altre parti d’Italia. E questa per me è la migliore risposta, perché le immagini parlano da sole e io non ho nulla da giustificarmi o rimproverarmi. Io ho espresso il concetto e il giudizio sul Napoli al quale ho dato 4 al mercato, e poi ho rappresentato un pensiero popolare su una gag. Detto questo, non voglio più tornare sull’argomento”.