Parma, Djuric avvisa il Napoli: "Voglio chiudere con un gol importante e la salvezza!"

Le dichiarazioni dell’attaccante del Parma, Milan Djurić, rilasciate al termine della partita Empoli-Parma, valida per la 36ª giornata della Serie A Enilive 2024/25: “Sono contento per il gol, ma c’è dispiacere per questa sconfitta contro l’Empoli. È stata una partita difficile. Venivamo da un filotto di ottime gare, forse ci è mancata un po’ di cattiveria. Manca poco al nostro obiettivo, ci manca l’ultimo sforzo. Bisogna pensare positivo e spingere, avere un po’ di cattiveria e un pizzico di fortuna. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, non siamo stati all’altezza e loro sono stati bravi ad approfittarne poi dopo l’espulsione si è un po’ tutto solidificato per loro. All’intervallo ci siamo guardati negli occhi e nel secondo tempo abbiamo cercato l’episodio per il pareggio ci siamo riusciti. Poi l’Empoli ha trovato un grande gol con il loro centrocampista e hanno portato a casa il risultato. C’è molta amarezza per come è arrivato questo risultato, un punto ci sarebbe servito.

La mia esperienza a Parma è cominciata con un infortunio pesante soprattutto per un calciatore con le mie caratteristiche. Ho cercato di recuperare il prima possibile, mettermi a disposizione della squadra, dell’allenatore. Gli altri ragazzi stanno facendo bene e io sto cercando minuti per tornare al massimo. Chiaro che non c’è tempo perché mancano due giornate, però vorrei chiudere bene con una bella salvezza e un gol importante. Dobbiamo prenderci punti con le grandi? Noi abbiamo fatto sempre abbastanza bene con le grandi, quindi sono fiducioso, partiamo dal secondo tempo di Empoli correggendo qualcosa”.