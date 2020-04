Parma, Faggiano: "Per noi stagione non è finita, altrimenti non continuavamo ad allenarci"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non bisogna indicare date affrettate, aspettiamo. Prima si parlava di inizio giugno, ora del 10 giugno. Non mi esprimo. Ovviamente se la Lega o la Figc decidono che bisogna riprendere, noi ci organizziamo. Ma dobbiamo fare fronte comune. Non ci devono essere discussioni o favoritismi. Molti calciatori sono fuori, se li fai tornare e non si inizia il 4 maggio non è semplice.

Idea stagione finita? Quello no, altrimenti ci saremmo già fermati, invece si continua a lavorare con gli allenamenti. Per il 90% siamo pronti col protocollo Figc, abbiamo già sanificato il centro sportivo".