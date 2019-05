Parma, Grassi sul futuro: "Napoli? Io do sempre il massimo, qualsiasi cosa l'accetterò. Decidono loro..."

Stagione sfortunata per Alberto Grassi che al Parma s'è infortunato ed ha giocato pochissimo. Il centrocampista ha parlato del suo futuro a Tuttomercatoweb: "Innanzitutto ringrazio i miei della SPAL, mi hanno aiutato molto. C'era un bel gruppo, Semplici è molto bravo, non c'è nulla da dire. Il Napoli... io do sempre il massimo, qualsiasi cosa voglia fare poi con me io l'accetterò. Quest'anno sono andato a Parma, dando il massimo, poi si vedrà, decideranno loro".

Può esserci un futuro a Parma?

"Io non so ancora nulla, per il momento finisco l'anno e in estate si vedrà".