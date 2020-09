Parma, il nuovo proprietario: "E' sempre dura perdere ma orgoglioso più che mai dei miei"

Kyle Krause, neo proprietario del Parma ha seguito in tribuna la prima campionato persa contro il Napoli. L'imprenditore dell'Iowa ha commentato su Twitter la sconfitta, con le immagini che lo ritraggono anche insieme al ct Roberto Mancini: "E' sempre dura perdere ma orgoglioso più che mai dei miei ragazzi. Oggi è stata una vera emozione. La prossima volta! Ci vediamo a Bologna"

Always tough to lose but prouder than ever of my guys. Today was an absolute thrill. La prossima volta!



See you in Bologna. #ForzaParma pic.twitter.com/EiR5SwoktF