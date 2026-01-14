Parma, Valenti all'intervallo: "Dobbiamo fare la stessa partita fatta finora e restare stretti"

Il difensore del Parma Lautaro Valenti è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida contro il Napoli.

Cosa serve in questa ripresa?
"Dobbiamo fare la stessa partita fatta finora, rimanere stretti e rimanere concentrati dentro l'area".