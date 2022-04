Parolo: "Luis Alberto vuole cambiare aria e ha lo stesso agente di Fabian..."

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo campionato nessuna squadra è riuscita mai a scappare. L'Inter ha l'inerzia dalla sua parte, però bisogna vedere cosa succederà in questa settimana. Il Milan deve vincere per dare pressione ai nerazzurri in vista del recupero. Il Napoli non deve mollare".

Luis Alberto è una mezzala di qualità, un'alternativa a Fabian Ruiz. Da quello che mi ricordo hanno anche lo stesso agente, magari ne hanno parlato, ci sono degli intrecci. Luis Alberto ha avuto una stagione complicata con la Lazio, potrebbe voler cambiare. A giugno va fatta una scelta e lui farebbe comodo a tante squadre. Se lo prende il Napoli qualcuno a centrocampo deve partite. Non c'entra niente con Insigne".