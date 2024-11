Parolo racconta Conte: "Insegna l'amore per il calcio e ti sprona a dare tutto"

Marco Parolo, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato dei tecnici avuti in carriera tra cui Antonio Conte. Queste le sue dichirazioni: "Cosa ho imparato dagli allenatori che mi hanno allenato? Conte insegna l'amore per il calcio e ti sprona a dare tutto. Se mi avesse allenato qualche anno prima, avrei avuto un passo in più nella mia carriera.

Pioli è un allenatore che già alla Lazio aveva un'idea di calcio "mobile" con i terzini che vanno in mezzo al campo. Ha la capacità di adattare i giocatori agli spazi. Inzaghi ha una grande capacità di gestione del gruppo: sa dire le cose giuste ai propri giocatori e rende tutti partecipi. Prandelli? Ha un'umanità diversa dagli altri, un'umanità che purtroppo, nel mondo del calcio, forse lo ha penalizzato. Questo mondo a volte richiede persone dal cuore freddo".