Parolo sicuro: "Il Napoli arriverà in fondo. Conte un maniacale della tattica e leader totale"

vedi letture

Il campionato di Serie A, giunto alla seconda sosta per le Nazionali, ha già due squadre in vetta alla classifica: si tratta del Napoli di Antonio Conte e dell'Inter di Simone Inzaghi. Alla Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Parolo, opinionista DAZN ed ex centrocampista che in carriera è stato allenato da entrambi i tecnici:

E' già solo Inter-Napoli per lo Scudetto?

"Intanto, chi vince lo scudetto, lo farà nelle ultime giornate. Il Napoli arriverà in fondo di certo, l'Inter resta favorita, ma io metto dentro anche la Juve...".

Conte-Inzaghi opposti, eppure avranno qualcosa in comune.

"La passione e la conoscenza: Inzaghi sa chi sono tutti i giocatori del mondo, Conte è più uno studioso maniacale della tattica. Per il resto Antonio è un accentratore che prende la leadership totale, mentre Simone diventa guida con il consenso di tutti. Con uno ti adegui al suo pensiero vedendo un'idea e sapendo che migliorerai e vincerai, con l'altro c'è forse un'empatia maggiore".