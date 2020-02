Pasculli non pone limiti: "Napoli, non accontentarti dell'EL! Champions alla portata"

Paolo Pedro Pasculli, ex calciatore, si è soffermato sul Lecce e non solo nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Lecce ultimamente, anche giocando bene, ha raccolto poco per quanto fatto. Liverani non ha registrato la difesa, la sua è una squadra che subisce tanti gol. Questo mercato di riparazione ha fatto qualcosa di buono, ma non sarà facile salvarsi. Napoli? Non può accontentarsi dell'Europa League, deve puntare alla Champions, anche se è un po' lontana. Però adesso la squadra sta facendo risultati e gioco, ha tutte le carte in regola per arrivare nell'Europa che conta".