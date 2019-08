Pasculli svela: "Amici in comune mi hanno detto che James vuole ancora Napoli"

Un'altra conferma della volontà di James Rodriguez di vestire l'azzurro. Direttamente Pedro Pablo Pasculli, ex giocatore argentino e campione del mondo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Do un consiglio ad Icardi: vai al Napoli. Per i tifosi, per l'allenatore Ancelotti, per la Champions League. E' la scelta più giusta per il riscatto, per far vedere di nuovo il grande goleador che può garantire 20 gol a campionato, come fatto con l'Inter. Milik? E' un punto interrogativo, ma io credo però che possano giocare anche tutti e due insieme. James? Può portare entusiasmo e conosce l'allenatore. Tramite amici so che James vuole tornare con Ancelotti".