Pasqualin avverte l'Inter: "Basta un ko e una vittoria del Napoli e torna tutto in gioco"

Intervistato da TMW, l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, si è pronunciato sulla corsa per il titolo e non solo: “Scudetto all’Inter? È presto per dire che sia ipotecato, ha un vantaggio non trascurabile, però altrettanto colmabile insomma: basta che una volta l'Inter perda e il Napoli vinca e tutto ritorna in gioco”.

