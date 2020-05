Pasqualin: "Bene la conferma di Mertens, fa felice tifosi e Gattuso"

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di calciomercato e non solo.

Mertens vicino al rinnovo col Napoli: "Ormai è un pezzo di Napoli. Mi fa piacere che possa rimanere. Percepivo la possibilità che questo accadesse e che il contratto andasse in porto. Credo che si una bella notizia per i tifosi del Napoli. Giocatori così forti è difficile trovarli in giro. L'Inter ci aveva fatto un pensierino, ma ora il più contento dei tutti è Gattuso".

Che ne pensa di un ritorno di Cavani in Italia, sponda Inter? "Cavani è parametro zero, ma non esiste in più, visto che ci sono i mediatori".

In casa Lazio si parla del taglio stipendi. E' un segnale che Lotito ha capito che non si ricomincia? "Spero si faccia di tutto per ricominciare, ma non mi sembra che remino tutti alla stessa parte. Mi sembra che ci sia una sorta di doppio gioco invece. Cellino è già con un piede in B, Pozzo e Cairo anche rischiano, c'è sempre di mezzo l'interesse".

Si parla di playoff e playout: "Domani ci sarà il consiglio federale. Non sarà una passeggiata di salute. La Federazione dovrà decidere qualcosa. Faccio i complimenti a Gravina, che spinge per la continuazione del calcio. Deve contribuire a riacendere il motore della vita. Gravina parla di problemi di mancati incassi, spero allora si possa ripartire".