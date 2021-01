Pasqualin: "Eccessivo quanto accade con Gattuso, ADL ha detto di essere con lui"

Claudio Pasqualin, ex agente del talento della Juventus Fagioli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "È eccessivo quanto sta accadendo attorno alla figura di Rino. E poi c’è stato un intervento del presidente a suo favore. La squadra è con lui, i senatori sono con lui: i risultati arriveranno. Fagioli? Mi sono lustrato gli occhi guardandolo l’altra sera all’opera, in campo. Ha qualità, Allegri già diceva che era un piacere vederlo. Che gioia le dichiarazioni di Pirlo su di lui".