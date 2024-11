Pasqualin su Inter-Napoli: “Se c’è una squadra che deve essere contenta è quella di Conte"

L’avvocato Claudio Pasqualin è intervenuto a Tuttomercatoweb dopo la partita pareggiata 1-1 tra Inter e Napoli: “L’Inter ha fatto di più, anche se l’occasione di Simeone all’ultimo istante è stata clamorosa e avrebbe potuto dare i tre punti al Napoli”.

Il Napoli per il pareggio sorride un po’ di più rispetto all’Inter…

“Se c’è una squadra che deve essere contenta è il Napoli. Meret è stato bravo a fare due parate decisive”.

Intanto la Roma ha esonerato Juric.

“Era una fine preannunciata, dichiarata. Doveva finire così”.

E adesso?

“È un problema. Bisogna vedere le scelte che farà una società che è stata piuttosto prevedibile”.

Su chi punterebbe per il dopo Juric?

“Bisognerà vedere questa società abbastanza particolare che atteggiamento prende. Se vuole traghettare la squadra per un futuro definitivo diverso può prendere un allenatore per accontentare la piazza come ad esempio Ranieri. Serve un tecnico di personalità ed esperienza”.

Ad esempio?

“Prenderei Allegri più che Mancini che ha un’immagine da laziale. L’ideale sarebbe uno con personalità e autorevolezza. Appunto, Allegri”.